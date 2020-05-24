Salihli’de ’Evde kal, hareketsiz kalma’ etkinliği

Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Salihli'de "Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları selamlayarak tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde ilçede "Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma" etkinliği gerçekleştirildi. Salihli Belediyesine ait ses aracının da eşlik ettiği etkinlik kapsamında, Salihli Belediyespor ile Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü uzman antrenörleri tarafından ilçe caddelerinde müzik eşliğinde vatandaşlara spor yaptırıldı. İlçe caddelerinde gezen antrenörler, evde kalan vatandaşlara balkonlarda spor yaptırdı. Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla ilki geçen hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında düzenlenen etkinliğin ikincisi Salihli'nin caddelerinde gerçekleştirildi. Salihli'de görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler, araçlardan çalan hareketli müzikler eşliğinde ilçe caddelerinde gezerek, vatandaşlara balkonlardan ve pencerelerden spor yaptırdı. Salihli Belediyesi ve Salihli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen projeye, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlar da büyük ilgi göstererek yapılan hareketlere eşlik etti.

Salgın tedbirleri kapsamda evlerinde kalan vatandaşlara etkinlik sayesinde spor yapma imkanı sunduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte spor yaptı. Balkonlardan spor yapan vatandaşları alkışlayarak selamlayan Başkan Kayda, "Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımız için Belediyemiz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde "Sağlık İçin Evde Kal, Hareketsiz Kalma" etkinliği düzenlendik. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyor. Vatandaşlarımıza yönelik bu tür sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Alınan tedbirlere uyarak evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA