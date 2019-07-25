Salihli’de hasat öncesi pestisit denetimi

Bitkisel ürünlerde tarladan sofraya güvenli gıdanın ulaşması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hasat öncesi pestisit denetim programı" kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde hasat öncesi pestisit denetimi yapıldı.

Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri temmuz ayı içerisinde bölgede yetiştirilen domates, patlıcan, hıyar, asma yaprağı ve üzümden teknik personel tarafından 30 numune alındı. Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla alınan bu numuneler kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla İzmir ve Denizli İl Gıda Kontrol Laboratuvarlarına gönderildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gerek halkımızın güvenilir gıda tüketiminin sağlanması, gerek ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanması ve gerekse de üreticilerimizin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için, yetiştiriciliğini yaptıkları bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlılarla mücadele ederken, öncelikle kültürel önlemleri almaları, daha sonra mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini uygulamaları, en son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurmaları gerekmektedir. Kimyasal mücadelede ise; öncelikle yasaklanmış ilaçların kullanılmaması, yetiştirilen bitkisel ürüne ruhsatı olmayan ilaçların o üründe kullanılmaması, ruhsatlı ilaçların da dozunda ve zamanında kullanılması, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme sürelerine mutlaka uyulması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA