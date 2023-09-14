Salihli’de İlköğretim Haftası’na coşkulu kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlköğretim Haftası, Milli Egemenlik Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Salihli’de İlköğretim Haftası’na coşkulu kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlköğretim Haftası, Milli Egemenlik Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törenler, Milli Egemenlik Ortaokulu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen yaptı. Törende konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeni eğitim ve öğretim yılında, sevgili öğrencilerimize üstün başarılar, değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize kolaylıklar dilerim. Yeni eğitim ve öğretim yılımız, Salihli'mize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, "Programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda çok çalışmaya, ülkemizi her alanda dünyanın önde gelen ülkesi yapmaya azimli ve kararlıyız" dedi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okunarak halk oyunları ve zeybek gösterileri sunuldu. İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolü tarafından ödül verildi.

Kutlama programına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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