Salihli'de iş hanına kumar baskını; 10 kişiye 42 bin TL ceza

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir iş hanına baskın yapan polis, kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 525 TL ceza kesti. Şüphelilerin baskında iş hanından attıkları iskambil kağıtları ise yola saçıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine, polis ekipleri iş hanına baskın yaptı. Operasyonda, polisin geldiğini gören şüpheliler iskambil kağıtlarını handan savurdu. Savrulan kağıtlar yola saçılırken, kumar oynadığı belirlenen 10 şüpheliye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten toplam 42 bin 525 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA