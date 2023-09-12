Salihli’de kurtuluş günü anısına turnuva

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tenis turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Salihli’de kurtuluş günü anısına turnuva

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tenis turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Salihli Tenis Kulübü Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya 7 kategoride 75 sporcu katıldı. Nefes kesen turnuvada 1. Grup'ta Halil Demirci, 2. Grup'ta Mert Gülderen, 4. Grup'ta Rıfat Efe Özbakkal, 1. Grup kadınlarda Nas Gürsel, 2. Grup kadınlarda Fatma Sena Şenay, yeni başlayan erkeklerde 1. Melih Lodos, yeni başlayan kadınlarda 1. Eda Öz oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporcuların ödüllerini ise Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Belediye Spor İşleri Müdürü Hakan Yavuz ile Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz verdi.

Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Salihli'nin kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinleri çerçevesinde düzenlediğimiz tenis turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını verdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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