Salihli’de ‘Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kâmil Sağlam başkanlığında okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda toplantı düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Kâmil Sağlam Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu'nda Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında Salihli genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda Kaymakam Sağlam, gerek okullarda gerekse okul çevrelerinde öğrencilerin aileleri, velileriyle görüşerek gerekli tedbirleri alarak öğrenci güvenliğini sağlamanın önemine ve her bir öğrencinin, güvenliğinin devlet için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)