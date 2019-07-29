Salihli'de 'Tarla Günü' düzenlendi

MANİSA'nın Salihli ilçesinin kırsal Kordon Mahallesi'nde, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla "Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Uygulanması" projesi kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarla Günü düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kordon Mahallesi Muhtarlığı ve bir tarım firması iş birliğinde, bu yıl 26 kişinin kullanımındaki 40 parçadan oluşan toplam 287 dekarlık bağ alanında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması projesini başlattı. Tarla Günü'nde İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın Türkiye çekirdeksiz kuru üzümünün yaklaşık yüzde 85'ini üreten bir şehir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üzümü ithalatı yapan başlıca ülkeler Almanya, Hollanda ve Japonya gibi oldukça titiz ülkelerdir. Bu ülkelerin en büyük taleplerinden biri de, kalıntısız ürün elde edilmesi. Biyoteknik mücadele, kalıntısız ürün elde edilmesi noktasında işte bu nedenle çok önemli bir yöntemdir. Bu mücadelede "feromon" denilen ve karşı cinsin kokusunu yayan düzeneklerle, böceğin erkek veya dişisi bir yere çekilerek üreme kontrol altına alınıyor. Biyoteknik mücadele uygulayan alanlar her geçen yıl artıyor. Salihli ilçemizde 115 bin dekarlık bir bağ alanımız var. Bu alanın 24 bin dekarında biyoteknik mücadele desteği veriyoruz. Bu desteğin miktarı şu an 50 TL. İl Müdürlüğü olarak hedefimiz, 2023 yılına eriştiğimizde, Manisa'daki tüm bağ alanlarında biyoteknik mücadeleyi uyguluyor olmak."

Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda ise, "Bu yıl 350 dönümlük arazide 40 çiftçimiz tarafından yapılan uygulama sonucunda diğer üzümlere göre rekoltesi ve fiyatı yüksek ürünler yetiştiriliyor. İlerleyen zamanda Salihli Ovası'nda tarımla uğraşan çiftçilerimizin bağbozumu zamanında yüzlerinin güleceğine inanıyorum. Şimdiden hasadınız bol ve bereketli, fiyatı da yüksek olsun" dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da, amaçlarının bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümü, biyoteknik mücadele ile kalıntısız bir şekilde yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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DHA