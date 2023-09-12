Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Salihli'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konulu toplantı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında düzenlendi. Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, "2023-2024 eğitim-öğretim yılının güvenli bir şekilde geçmesi noktasında üzerine sorumluluk düşen tüm birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, şube müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile taşıma kooperatif başkanları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA