Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Salihli'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konulu toplantı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında düzenlendi. Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, "2023-2024 eğitim-öğretim yılının güvenli bir şekilde geçmesi noktasında üzerine sorumluluk düşen tüm birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, şube müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile taşıma kooperatif başkanları katıldı.

Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!