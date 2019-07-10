Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (2)

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Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bu iddia çok konuşulacak: Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ismi belli oldu

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