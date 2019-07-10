Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (2)
MANİSA'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Salihli'nin Adala Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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