İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (2)

Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (2)

MANİSA'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Salihli'de zincirleme kaza: 6 ölü, 10 yaralı (2)

MANİSA'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Salihli'nin Adala Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT