Salihli'deki kazada ölen 6 kişiden 5'inin cenazeleri toprağa verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 6 inşaat işçisinden 5'i, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

​Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Salihli- Demirci Karayolu Adala Mahallesi Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Salihli'den Demirci yönüne giden Ahmet Gök yönetimindeki 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen Ahmet Yuca (50) yönetimindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Savrulan panelvan minibüse de arkadan gelen Yunus Emre Kalya yönetimindeki 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp, yoldan çıktı.

Kazada, minibüsün sürücüsü Ahmet Yuca ile aynı araçtaki kendisi gibi inşaat işçisi olan Çınar Baysak (38), Erol Kilit (48), Mehmet Yanar (44), Rahim Aydın (47) ve Şeref Öktem (42) öldü, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerde tedaviye alındı.

Kazada ölenlerden Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem'in cenazeleri Salihli Devlet Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı. Evli ve 3 çocuk babası Çınar Baysak ile evli ve 6 çocuk babası Şeref Öktem'in cenazeleri, öğle vakti beklenmeden toprağa verildi. Baysak, Gaffar Okan Mahallesi'ndeki Gaffar Okan Camisi'nde kılınan namazın ardından, Öktem de Yılmaz Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

OĞLU GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ölenlerden Erol Kilit, Mehmet Yanar ve Rahim Aydın için ise öğlende farklı camilerde cenaze namazı kılındı. Evli ve 2 çocuk babası Erol Kilit'in Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camisi'ndeki cenazesine Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Kilit'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Kilit'in 11 yaşındaki oğlu Alperen gözyaşı döktü. Alperen Kilit'i Belediye Başkanı Kayda teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Kilit'in Hacı Bektaşlı Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evli ve 2 çocuk babası Rahim Aydın'ın cenaze namazı ise Keli Mahallesi'ndeki Süleyman Ağa Camisi'nde kılındı. Cenazeye, Aydın'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılının namazın ardından Aydın'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Keli Mezarlığı'na götürüldü. Aydın, burada gözyaşları içinde defnedildi.

Kaza kurbanlarından evli ve 4 çocuk babası Mehmet Yanar da Atatürk Mahallesi'ndeki Hazreti Hamza Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı kazada yaşamını yitiren minibüsün sürücüsü, 5 çocuk babası Ahmet Yuca'nın cenazesinin ise, şehir dışından yakınlarının gelmesinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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DHA