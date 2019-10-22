Salihli’nin 2020 bütçesi 118 milyon lira

Salihli Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 118 milyon 84 bin lira olarak kabul edildi. AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile bağımsız üyenin kabul, CHP'li meclis üyelerinin ret verdiği bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda toplanan belediye meclisi, 2020 yılı gelir-gider bütçesinin görüştü. Salihli Belediyesi'nin 2020 yılı taslak bütçesi 118 milyon 84 bin lira, gider bütçesi ise 135 milyon 84 bin lira olarak kabul edildi. MHP, AK Parti, İYİ Parti meclis üyeleri ile bağımsız üye bütçeye kabul oyu verirken, CHP'li meclis üyelerinin ise ret oyu verdiği bütçe, oy çokluğu ile kabul edildi. Gelir-gider bütçesinin ise iller bankası ve diğer bankalardan kullanılacak olan 17 milyonluk kredi ile dengeleneceği öğrenildi. Salihli Belediyesi'nin 2020 yılı bütçe görüşmesinde grup sözcüleri tek tek söz alarak görüşlerini bildirip, bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tek maddelik bütçe için toplanılan toplantı da konuşan Başkan Kayda, 2020 yılında "Bismillah" diyerek yeni dönem projelerine başlayacaklarını söyledi. Salihli halkının kendisini yeniden belediye başkanlığı görevine seçerek yanılmadığını ifade eden Başkan Kayda, Salihli Belediye tarihinde ilk defa belediye meclisinde yapılan bütçe oylamasında CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vererek, bir ilke imza attığını söyledi.

Salihli Belediyesi'nin yatırım gerçekleşme oranının yüzde 181 olarak müfettiş raporu ile belgelendiğine dikkat çeken Başkan Kayda, "5 yılda ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirdik. Bütçe tamamen ret edilemez ancak bir sonra ki yıl bütçenin gerçekleşme oranına göre eleştiride bulunabilirsiniz. Salihli, bizim dönemimizde yapılamaz denilen yatırımlara kavuştu. Yeni dönemde daha da güçlüyüz. Salihli OSB'de fabrikalar yükselmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren Organize Sanayi Bölgemizde yeni iş kapıları açılarak işsiz insanımız kalmayacak. Bütçemizi hedeflere ulaştırmak için biz yine çok çalışacağız. Çünkü Salihlimizi çok seviyoruz. Belediyemizin 2020 yılı bütçesinin Salihlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Salihli Belediyesi'nin borçlu bir belediye eleştirilerine de cevap veren Başkan Kayda, "Kasım ayı itibariyle 6 milyon lira piyasaya ve 5 milyon civarında da SGK ile şirketlere borcumuz var. Bu kadar borcumuz olmasına rağmen, kira başta olmak üzere arsa ve bina vergi gelirleri olmak üzere toplam 23 milyon lira civarında bir alacağımız bulunmaktadır. Ayrıca hizmetlerin dört dörtlük yapılması konusunda İller Bankasına ödediğimiz kredi taksitleri bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA