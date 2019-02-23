Salihli’nin prestij caddeleri yeni yaşam alanı kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'ye kazandırdığı Şüheda ve Acar "Prestij Cadde" projeleri ile vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırdı.

İl genelinde hayata geçirdiği prestij cadde projeleri ile vatandaşların takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Salihli ilçesinde de Şüheda ve Avar Caddelerini yeni görünümüne kavuşturdu. "Önce altyapı" anlayışıyla başlayan düzenleme çalışmaları ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları planlı bir şekilde tamamlandı. Ardından başlayan üstyapı düzenlemeleri ile Şüheda ve Avar Caddeleri, şıkır şıkır bir hal aldı. Yol düzenlemeleri, ışıklı bordürleri, yeşil alan ve aydınlatmaları ile 7/24 yaşayan adeta iki yeni cadde kazanan Salihli; aydınlık, modern ve sağlıklı altyapıları olan caddelerini kullanmaya başladı. Şüheda ve Avar Caddelerinin hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vatandaş odaklı çalışmalarımız ile halkımızın vakit geçirmekten keyif alacağı aynı zamanda da güvenli alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Salihli ilçemizde de Şüheda ve Avar Caddelerini prestij cadde projemiz ile yeniledik. Özellikle aydınlatmaları ile geceleri de vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği güzel alanlar oldu. Bundan sonraki süreçte yine vatandaşlarımızın teveccühünden güç alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA