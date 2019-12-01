Salihli’nin sultanları Biga’da kazandı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, Çanakkale'de oynadığı maçta Biga Çiçeklidedespor'u 3-1 yenerek deplasmanda 3. galibiyetini aldı.

Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, gruptaki 9. hafta maçında Biga Çiçeklidedespor ile karşılaştı. Biga Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini Salihli'nin Sultanları 25-14 kazandı. İkinci seti ev sahibi Biga 27-25 alınca maçta durum 1-1 oldu. 3. seti 25-16 ve son seti 25-22 kazanan Yeşil-beyazlılar, maçı 3-1 kazanarak salondan 3 puanla ayrıldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 15 puana yükselerek grupta 4. sıradaki yerini korurken Biga Çiçeklidedespor ise 8 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta kendi evinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA