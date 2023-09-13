Salihli’ye kilit parke desteği için protokol imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında, ilçenin muhtelif mahallelerinde kullanılmak üzere kilit parke taşı desteğini içeren protokol imzalandı.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine sağladığı kilit parke desteklemelerine de devam ediyor. Bu çerçevede Salihli Belediyesi'ne de ilk etapta 60 bin metrekare parke taşı desteğinde bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kilit parke desteğini içeren protokolü imza altına aldı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "2014'ten beri Büyükşehir Belediyesi ile çıkmış olduğumuz yolda Salihli'yi değiştirme adına çok büyük mesafeler kat ettik. Allah razı olsun. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da etmeye devam edecek. Cengiz Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)