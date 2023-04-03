Salim Akkal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Akkal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Akkal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Akkal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Akkal 17 Şubat 2000 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Akkal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMSports yapmaktadır. Salim Akkal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salim Akkal'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Akkal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Akkal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Akkal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Akkal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Angers SCO B

1 Ekim 2020 yılında USM Alger

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

Salim Akkal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Akkal şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Blanc-Mesnil SF (2007-2011, 2011-2015), FC Bourget (2011), SCO Angers (2016-2018)

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