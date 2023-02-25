Salim Bennai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Bennai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Bennai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Bennai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Bennai 25 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Bennai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Bennai'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Bennai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Bennai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Bennai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Bennai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında US Biskra

18 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

27 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Salim Bennai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Bennai şuan MC Oran takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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