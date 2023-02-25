Salim Boukhenchouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Boukhenchouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Boukhenchouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Boukhenchouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Boukhenchouche 6 Ekim 1991 tarihinde Merouana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Boukhenchouche Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salim Boukhenchouche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Boukhenchouche'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Boukhenchouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Boukhenchouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Boukhenchouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Boukhenchouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NA Hussein Dey

7 Ocak 2016 yılında CA Batna

30 Haziran 2016 yılında NA Hussein Dey

20 Temmuz 2016 yılında O Médéa

2 Temmuz 2017 yılında JS Kabylie

16 Aralık 2018 yılında MO Béjaïa

30 Haziran 2019 yılında JS Kabylie

13 Temmuz 2019 yılında ES Sahel

30 Ocak 2020 yılında Abha

6 Ekim 2020 yılında ES Sahel

16 Ocak 2022 yılında JS Kabylie

Salim Boukhenchouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Boukhenchouche şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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