Salim Brahmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Brahmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Brahmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Brahmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Brahmi 20 Nisan 1994 tarihinde Blida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Brahmi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salim Brahmi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Salim Brahmi'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Brahmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Brahmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Brahmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Brahmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında USM Blida

1 Temmuz 2019 yılında RC Arbaa

Salim Brahmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Brahmi şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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