Salim Dervişoğlu Caddesi yeşillendirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de D–100 Karayoluna alternatif olarak hizmet veren Salim Dervişoğlu Caddesi'nin orta refüjü yeşillendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern hale getirilen İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. D – 100 karayoluna alternatif olarak hizmet veren ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin orta refüjü yeşillendirildi. Caddeye yaklaşık 13 bin adet bitki ve ağaç dikildi. İlk Adım Köprüsü'nden başlayan ikinci etap çalışmaları kapsamında Çuhane Caddesi'ne uzanan 2 kilometrelik yolda orta refüj düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmada orta refüj kaldırımlar ve parkların ağaç dikimi gerçekleştirildi. 24 personelin görev yaptığı çalışmalar kapsamında bölgeye 12 bin 984 adet ateş dikeni, 15 adet top mazı, 15 smargat mazı dikildi.

Kaynak: İHA