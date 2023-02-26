Salim Jamal Magoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Jamal Magoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Jamal Magoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Jamal Magoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Jamal Magoola 27 Mayıs 1995 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Omar Salim Jamal Magoola şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Jamal Magoola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Jamal Magoola'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Jamal Magoola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jmalsalim16?s=20&t=Goa0BN146o7e5AbjcISQtA

Haberin Devamı

Salim Jamal Magoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Jamal Magoola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Salim Jamal Magoola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Jamal Magoola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Express FC

1 Temmuz 2012 yılında Kampala CC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Merrikh SC

23 Ekim 2018 yılında Al-Hilal

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında P. Callies

15 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Salim Jamal Magoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Jamal Magoola şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Salim Jamal Magoola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.