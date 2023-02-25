Salim Khelifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Khelifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Khelifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Khelifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Khelifi 26 Ocak 1994 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Tunus,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Khelifi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Salim Khelifi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Khelifi'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salim Khelifi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salimkhelifi22/

Salim Khelifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Khelifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Salim Khelifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Khelifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lausanne-Sport

30 Ocak 2014 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

23 Ağustos 2019 yılında Kiel

30 Haziran 2020 yılında FC Zürich

15 Eylül 2022 yılında Perth Glory

Salim Khelifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Khelifi şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salim Khelifi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bex (2002-2007), FC Vevey Sports 05 (2007-2009), FC Lausanne-Sport (2009-2011)

Tunus takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.