Salim Mustafoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Mustafoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Mustafoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Mustafoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Mustafoev 7 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Салим Мустафоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Mustafoev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFL-Taschkent yapmaktadır. Salim Mustafoev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Salim Mustafoev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Mustafoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Mustafoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Mustafoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Mustafoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Loko Tashkent

1 Temmuz 2018 yılında Qizilqum

Salim Mustafoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Mustafoev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Salim Mustafoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 2 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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