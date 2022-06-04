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Salime isminin anlamı nedir, Salime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Salime isminin anlamı; Sağ, sağlam anlamındadır. Bu içeriğimizde Salime isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Salime isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Salime isminin anlamı nedir, Salime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Salime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Salime ismi ne demek, Salime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Salime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Salime İsminin anlamı nedir? TDK Salime anlamı:

Salime ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Sağ, sağlam. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.

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Salime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Salime ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Salime isminin kökeni:

Salime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 5.191 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Salime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Salime isminin rengi:

Horozibiği

Salime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Salime isminin Harf Analizi Nedir ?

Salime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Salime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Salime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

A: 1

L: 15

İ: 12

M: 16

E: 6

= 72 Salime İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Salime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Salime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Salime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1A: 1L: 3İ: 9M: 4E: 5 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Salime isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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