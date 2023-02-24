Saliou Sembene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saliou Sembene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saliou Sembene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saliou Sembene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saliou Sembene 26 Ekim 2001 tarihinde Sangalkam şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Saliou Pape Sembene şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saliou Sembene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Saliou Sembene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Saliou Sembene'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saliou Sembene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saliou Sembene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saliou Sembene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saliou Sembene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında FK Partizani

Saliou Sembene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saliou Sembene şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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