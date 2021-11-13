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Salıpazarı ne demek, TDK'ya göre Salıpazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Salıpazarı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Salıpazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Salıpazarı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Salıpazarı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Salıpazarı ne demek, TDK'ya göre Salıpazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salıpazarı ne demek? Salıpazarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Salıpazarı kelimesi. Peki Salıpazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Salıpazarı nedir, Salıpazarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SALIPAZARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salıpazarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Salıpazarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Samsun iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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