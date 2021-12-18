Salisen ne demek, TDK'ya göre Salisen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salisen ne demek? Salisen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salisen kelimesi. Peki salisen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salisen nedir, salisen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALİSEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salisen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Salisen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre salisen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üçüncü olarak

