Salisu Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salisu Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salisu Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salisu Mubarak 5 Nisan 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salisu Mubarak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salisu Mubarak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salisu Mubarak'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salisu Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salisu Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salisu Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salisu Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

Salisu Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salisu Mubarak şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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