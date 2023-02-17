Salko Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salko Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salko Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salko Hamzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salko Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salko Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salko Hamzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salko Hamzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salko Hamzic 17 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salko Hamzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salko Hamzic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salko Hamzic'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salko Hamzicboyu ve yaşı kaç

Salko Hamzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salko Hamzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Salko Hamzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salko Hamzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2015 yılında A. Salzburg Jgd

1 Şubat 2019 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2023 yılında FC Liefering

Salko Hamzic kimdir

Salko Hamzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salko Hamzic şuan FC Liefering takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UFC Siezenheim (2015-)

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Salko Hamzic nereli

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