Salko Nargalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salko Nargalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salko Nargalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salko Nargalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salko Nargalic 16 Temmuz 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Salko Nargalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salko Nargalic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salko Nargalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salko Nargalic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salko Nargalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salko Nargalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salko Nargalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salko Nargalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar

27 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

28 Temmuz 2021 yılında HNK Orasje

30 Haziran 2022 yılında FK Tuzla City

Salko Nargalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salko Nargalic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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