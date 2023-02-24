Salko Pirija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salko Pirija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salko Pirija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salko Pirija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salko Pirija 28 Aralık 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salko Pirija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salko Pirija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Salko Pirija'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salko Pirija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salko Pirija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Salko Pirija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salko Pirija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela U19

29 Temmuz 2020 yılında FK MDK U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında HNK Capljina

11 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Salko Pirija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salko Pirija şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.