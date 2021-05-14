Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9311.32

Meslek Adı : Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Zenginleştirme ünitesindeki, sallantılı masa yüzeylerini, oluklarını, ara yollarını, su ve fırça ile temizleyen, konsantre oluk kontrollerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sallantılı masa yüzeylerini su ve fırça ile temizlemek,

b) Masa oluklarının ve zenginleştirme ünitesi ara yollarının su ve fırça ile temizliğini yapmak,

c) Krom Konsantre oluk kontrollerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) mesleği için “6114.03” kod olarak kullanılır iken Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı mesleği için “3259.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Meslek Kodu “9311.32” olarak belirlenmiştir.

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