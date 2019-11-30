Salma Hayek Instagram hesabından paylaştığı pozla yürek hoplattı

Salma Hayek Instagram hesabından cesur pozlarına devam ediyor. Hollywood'un esmer güzelleri arasında olan yıldız oyuncu Salma Hayek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki dünyaca ünlü isim güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.



Instagram hesabından cesur pozlar vermekten çekinmeyen yıldız isim siyah kurdele şeritli transparan elbisesiyle kalça pozu verdi. Ünlü oyuncuya Samuel L. Jackson başta olmak üzere birçok oyuncudan yorum geldi. Güzel oyuncunun bu pozu kısa sürede 800 bine yakın beğeni aldı.

İşte Salma Hayek'in sosyal medyaya damga vuran cesur pozu;



Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında 12 milyon takipçi sayısına ulaşınca, hayranlarına akupunktur yaparken çektiği çıplak fotoğrafı paylaşarak teşekkür etmişti. Yıldız oyuncu fotoğrafı İngilizce ve İspanyolca şu başlık ile paylaştı: "Destek ve sevginiz için teşekkür ederim. 12 milyona ulaşmamı sağladınız. Sağlık ve iyilik için yapılan her iğne sizden birer milyonu temsil ediyor."

SALMA HAYEK KİMDİR?

2 Eylül 1966 tarihinde, Coatzacoalcos, Veracruz, Meksika'da dünyaya geldi. Babası Sami Hayek, Lübnan asıllı zengin bir işadamı, annesi Diana Jimenez ise opera sanatçısıydı. Çok genç yaşlarda aktris olmak istediğini anlayan Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu amacını gerçekleştirmek için kendini daha da hazır hissetmeye başladı. Seksenlerin sonunda "Teresa" adlı bir operada aldığı rol ile adından söz ettirmeye başladı.

Universidad Iberoamericana'da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Hayek, 1991 yılında okulundan ve Meksika'dan ayrılıp kariyerinde ilerlemek için Los Angeles'a geldi. Hollywood'a geldiğinde kimse tarafından tanınmıyordu ve mücadele etmek zorundaydı. Stella Adler'dan oyunculuk dersleri almaya ve aksanının düzeltmeye başladı.

1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. Hayek'in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas'ın başrolde olduğu "Desperado" filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood'a ilk adımını atmış oldu.

Desperado'daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı "From the Dusk Till Dawn" filminde yer aldı.

1999 yılında, Kevin Smith'in "Dogma" filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld'in yönettiği "Wild Wild West" filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan "Ventanarosa" yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film "El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" oldu. Yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde A.B.D'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı.

2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu.

Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi.

2005 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler.

Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır.