Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

Oyuncu Salma Hayek, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bugüne kadar yaptırdığı tüm COVD-19 testlerinin görüntülerini birleştirip klip yaparak sosyal medyada yayınladı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı bu video, takipçileri tarafından çokça izlenme aldı.