Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Oyuncu Salma Hayek, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bugüne kadar yaptırdığı tüm COVD-19 testlerinin görüntülerini birleştirip klip yaparak sosyal medyada yayınladı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı bu video, takipçileri tarafından çokça izlenme aldı.
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12 Kasım 2020 Perşembe 10:30
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