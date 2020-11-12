  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

Oyuncu Salma Hayek, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bugüne kadar yaptırdığı tüm COVD-19 testlerinin görüntülerini birleştirip klip yaparak sosyal medyada yayınladı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı bu video, takipçileri tarafından çokça izlenme aldı.

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!

Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Şener Şen koronavirüse yakalandı!Şener Şen koronavirüse yakalandı!

Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''

 

12 Kasım 2020 Perşembe 10:30
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal mesafesiz koronavirüs partisi tepki çekti!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal mesafesiz koronavirüs partisi tepki çekti!
Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki: ''O cadının süpürgesi size..''
Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki: ''O cadının süpürgesi size..''
Işın Karaca İzmir depreminde yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı!
Işın Karaca İzmir depreminde yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı!