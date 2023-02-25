Salman Alasgarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salman Alasgarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salman Alasgarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salman Alasgarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salman Alasgarov 9 Haziran 2001 tarihinde Gandja şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Salman Sabit oğlu Ələsgərov şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salman Alasgarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salman Alasgarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Qabala 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salman Alasgarov'nin FK Qabala 2 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salman Alasgarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salman Alasgarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PFK Zaqatala
1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala 2
Salman Alasgarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salman Alasgarov şuan FK Qabala 2 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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