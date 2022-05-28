Salmonella virüsü çıkan Kinder'in üreticisi Ferrero'dan ilk açıklama geldi

Avrupa'da pek çok ülkeye yayılan ve 100'den fazla çocuğa bulaşan virüsü nedeni belli oldu. Çikolata üreticisi Ferrero Salmonella bakterisi nedeniyle 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye Salmonella bakterisi bulaştığı belirlendi. Hastalık 16 yaşından küçükleri etkilerken, çoğu çocuk virüsten dolayı hastaneye kaldırıldı.

Virüs başladığından beri en çok etkilenen ülke 120 vaka ile İngiltere olurken, Fransa'da bu virüse rastlanan sayısı 83 kişi oldu. BU çikolatalar ile yayılan virüs İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

VİRÜS HAM MADDELER VEYA ÇALIŞANLAR ARACILIĞI İLE BULAŞTI

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden dolayı olduğunu söyleyerek,: "Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı. Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık." şeklinde konuştu.

FİRMAYA GÜVEN DUYULMUYOR

En fazla Pasklaya döneminde satış yapan çikolata firmasının cirosunu yüzde 40'ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Tüketicilerin yüzde 60'ının artık bu markaya güven duymuyor.

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