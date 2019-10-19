Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'da 119 kilometrelik parkurun birincisi Yannick Noel oldu

Argeus Travel ve Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurun birincisi de belli oldu.

Zaman limiti 24 saat olan yarışın birincisi, 11 saat 12 dakika 7 saniyelik derecesi ile Yannick Noel oldu. Kadınlar kategorisinde ise Avustralyalı atlet Lou Clifton, 12 saat 41 dakika 32 saniyelik derecesi ile ipi göğüsledi.

Erkek ve kadın kategorilerindeki ilk üçler ise şu şekilde:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT - 119 km) Erkekler İlk 3:

1- Yannick Noel - 11.12.07 (Fransa)

2- Stijn Van Lokeren - 11.32.21 (Belçika)

3- Juan Jose Larrotcha - 12.17.07 (İspanya)

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Kadınlar İlk 3:

1 - Lou Clifton - 12.41.32 saniye (Avustralya)

2 - Teresa Nimes Perez - 13.25.13 (İspanya)

3- Giulia Vinco - 14.18.17 (İtalya)

19 kilometrelik uzun parkur öncesinde sonuçlanan 63 kilometrelik orta parkur ve 38 kilometrelik kısa parkurda sıralama ise şöyle:

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT - 63 km) Erkekler İlk 3:

1- İrem Can Ayaz - 05.50.46 (Türkiye)

2- Özgür Özdoğan - 05.59.55 (Türkiye)

3- Mikhail Nikonov - 06.08.05 (Rusya)

Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT - 63 km) Kadınlar İlk 3:

1 - Manuela Soccol - 06.11.46 (Belçika)

2 - Jo Meek - 06.22.44 (İngiltere)

3 - Eve Bugler - 06.27.39 (İngiltere)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST - 38 km) Erkekler İlk 3:

1- Serhii Popov - 02.51.40 (Ukrayna)

2 - Ahmet Arslan - 02.53.51 (Türkiye)

3 - Thabang Madiba - 03.01.56 (Güney Afrika)

Salomon Cappadocia Short-Trail (CST - 38 km) Kadınlar İlk 3:

1- Olha Havlytska - 03.43.30 (Ukrayna)

2- Sofiya Porokhnavets - 03.53.49 (Ukrayna)

3- Aysel Aydın - 03.54.14 (Türkiye)

2 bin 218 atletin koştuğu Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail, ödül töreni ile birlikte sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA