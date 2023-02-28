Salomon Libman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Libman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salomon Libman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salomon Libman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salomon Libman 25 Şubat 1984 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Salomón Alexis Libman Pastor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salomon Libman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salomon Libman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salomon Libman'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Salomon Libman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yuyolib

http://www.instagram.com/salomonlibman/

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http://www.facebook.com/salomonlibmanoficial

Salomon Libman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salomon Libman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Salomon Libman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salomon Libman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2008 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2013 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Rosario FC

20 Ağustos 2018 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2020 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Salomon Libman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salomon Libman şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salomon Libman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Boys Callao (-2003)

Peru takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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