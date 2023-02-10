Salomon Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salomon Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salomon Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salomon Rodriguez 16 Şubat 2000 tarihinde San Gregorio de Polanco şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ederson Salomón Rodríguez Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salomon Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Salomon Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Salomon Rodriguez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Salomon Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Salomon Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Salomon Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salomon Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Rentistas

1 Şubat 2022 yılında Godoy Cruz

Salomon Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salomon Rodriguez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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