Salomon Rondon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Rondon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salomon Rondon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salomon Rondon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salomon Rondon 16 Eylül 1989 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da José Salomón Rondón Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salomon Rondon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM10 SPORT yapmaktadır. Salomon Rondon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salomon Rondon'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Salomon Rondon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/salorondon23

http://www.instagram.com/salorondon23/

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http://www.facebook.com/salorondon23

Salomon Rondon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salomon Rondon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Salomon Rondon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salomon Rondon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Aragua FC

21 Temmuz 2008 yılında Las Palmas

19 Temmuz 2010 yılında Málaga CF

5 Ağu 2012 yılında Rubin Kazan

31 Ocak 2014 yılında Zenit

10 Ağu 2015 yılında West Brom

6 Ağu 2018 yılında Newcastle

31 Mayıs 2019 yılında West Brom

19 Temmuz 2019 yılında DL Pro

15 Şubat 2021 yılında CSKA Moskova

30 Haziran 2021 yılında DL Pro

31 Ağu 2021 yılında Everton

30 Ocak 2023 yılında River Plate

Salomon Rondon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salomon Rondon şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salomon Rondon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San José de Calasanz (1996-2004),Deportivo Gulima (2004-2005),Aragua FC (2005-2006)

Venezuela takımında 23 numaralı formasıyla 3 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 93 maçta 38 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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