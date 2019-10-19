Şalpazarılı öğrencilere Avrasya Üniversitesi’nde seminer verildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri Avrasya Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversitenin Pelitli Yerleşkesini gezen öğrencilere Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adalet Programı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Göçer tarafından bölümler ve kariyer olanakları konusunda seminer verildi. Öğrencilere aynı zamanda başarı, kişisel gelişim, motivasyon ve geleceğin iş olanakları ile ilgili bilgi aktarıldı.

Avrasya Üniversitesi Şehit Başçavuş Halit Avcı Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Öztürk ve Prof. Dr. Mahmut Göçer Meslek Yüksekokuluna bağlı Adalet Programının avantajlarına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mahmut Göçer, seminerde yaptığı konuşmada, "Adalet programından mezun olduktan sonra eğer çok çalışırsanız avukat ya da hakim bile olabilirsiniz. Dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçme imkanınız var. Öte yandan bu bölümden mezun olanların KPSS'den almış olduğu puan ile yapılan kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında girme şansı daha yüksek diyebiliriz. Her yıl binlerce alım yapıldığı görüyoruz. Örnek verecek olursak Zabıt Katipliği ya da İcra Katipliği alımları her sene Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Adalet Meslek Elemanları Adalet Bakanlığına Bağlı İnfaz Kurumlarında, İcra Dairelerinde, ve Mahkeme deki insanların dilek,şikayet,istek gibi kararların ilgili kurumlara bildirmekle görevlidir diyebiliriz. Ayrıca hakimler tarafından alınan bazı kararların uygulanmasına da yardımcı olmakla görevlidir. Yani Adalet bölümünden mezun olan bir insanın çalışabileceği yerler çoktur. Sizler lisede bu alanı seçerek önemli bir adım attınız. Şimdi ise adalet programını kazanarak yolunuza devam edeceksiniz. Belki de birkaçınız DGS sınavı ile hukuk fakültesini kazanacak ve oradan mezun olacak. En prestijli kariyer sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Şalpazarı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan heyet Pelitli Yerleşkesinin ardından Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: İHA