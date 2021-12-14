Salt Değer ne demek, TDK'ya göre Salt Değer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salt değer ne demek? Salt değer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salt değer kelimesi. Peki salt değer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salt değer nedir, salt değer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALT DEĞER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salt değer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre salt değer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cebirsel sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeri, mutlak değer

