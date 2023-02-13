Salva Sevilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salva Sevilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salva Sevilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salva Sevilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salva Sevilla 18 Mart 1984 tarihinde Berja şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Salvador Sevilla López şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salva Sevilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Sports Management yapmaktadır. Salva Sevilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salva Sevilla'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salva Sevilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Salva Sevilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Salva Sevilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salva Sevilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Poli Ejido

1 Temmuz 2004 yılında Atlco. Aviación

1 Temmuz 2005 yılında Sevilla B

1 Temmuz 2008 yılında UD Salamanca

1 Temmuz 2010 yılında Betis

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol

28 Ağu 2017 yılında Mallorca

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Salva Sevilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salva Sevilla şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.