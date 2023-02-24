Salvador Pliego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvador Pliego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvador Pliego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvador Pliego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvador Pliego 10 Ocak 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Salvador John Pliego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvador Pliego Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salvador Pliego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salvador Pliego'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salvador Pliego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvador Pliego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salvador Pliego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvador Pliego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2022 yılında FC Weesen

22 Temmuz 2022 yılında Kozara Gradiska

Salvador Pliego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvador Pliego şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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