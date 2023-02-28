Salvador Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvador Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvador Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvador Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvador Sanchez 31 Temmuz 1995 tarihinde Tres Algarrobos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvador Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DES yapmaktadır. Salvador Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salvador Sanchez'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salvador Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvador Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salvador Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvador Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Arsenal Sarandí

3 Eylül 2017 yılında Santamarin

4 Temmuz 2018 yılında Olimpo

8 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

21 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında Panevezys

4 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Salvador Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvador Sanchez şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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