Salvatore Di Fatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvatore Di Fatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvatore Di Fatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salvatore Di Fatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salvatore Di Fatta 5 Mayıs 2004 tarihinde Palermo şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salvatore Di Fatta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salvatore Di Fatta'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salvatore Di Fatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salvatore Di Fatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19
Salvatore Di Fatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salvatore Di Fatta şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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