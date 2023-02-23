Salvatore Marrone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvatore Marrone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvatore Marrone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvatore Marrone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvatore Marrone 5 Mayıs 2001 tarihinde Pforzheim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Salvatore Gioacchino Marrone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvatore Marrone Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salvatore Marrone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salvatore Marrone'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salvatore Marrone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvatore Marrone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salvatore Marrone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvatore Marrone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2018 yılında FCSB U19

2 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2019 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2019 yılında D. Calarasi

31 Aralık 2019 yılında FCSB U19

1 Ocak 2020 yılında FCSB II

14 Ocak 2020 yılında Csikszereda

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

31 Aralık 2022 yılında Csikszereda

26 Ocak 2023 yılında UTA Arad

30 Haziran 2023 yılında Csikszereda

Salvatore Marrone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvatore Marrone şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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