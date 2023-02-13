Salvi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvi Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvi Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvi Sanchez 30 Mart 1991 tarihinde Sanlúcar de Barrameda şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Salvador Sánchez Ponce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvi Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Salvi Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salvi Sanchez'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salvi Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salvi1991/

Salvi Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Salvi Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Salvi Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvi Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2012 yılında Sanluqueño

17 Temmuz 2014 yılında Villanovense

4 Temmuz 2015 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2022 yılında Rayo Vallecano

Salvi Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvi Sanchez şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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