Salyangoz Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Salyangoz Toplayıcısı görev tanımı nedir, Salyangoz Toplayıcısı ne iş yapar, Salyangoz Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Salyangoz Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Salyangoz Toplayıcısı Tanımı;

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Salyangoz Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Salyangoz Toplayıcısı Maaşları

Salyangoz Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Salyangoz Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salyangoz Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9216.04

Meslek Adı :

Salyangoz Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Balıkçılık Ve Su Ürünleri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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