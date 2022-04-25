Salyangoz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Salyangoz Yetiştiricisi Tanımı;
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Salyangoz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Salyangoz Yetiştiricisi Maaşları
Salyangoz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Salyangoz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salyangoz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6129.05
Meslek Adı :
Salyangoz Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Salyangoz Yetiştiricisi ;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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