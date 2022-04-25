Salyangoz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Salyangoz Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Salyangoz Yetiştiricisi ne iş yapar, Salyangoz Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Salyangoz Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Salyangoz Yetiştiricisi Tanımı;

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Salyangoz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Salyangoz Yetiştiricisi Maaşları

Salyangoz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Salyangoz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salyangoz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6129.05

Meslek Adı :

Salyangoz Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Salyangoz Yetiştiricisi ;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güncel Meslek : EVET

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