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Salzburg 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Liverpool, Salzburg ile bir hazırlık maçına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart ile oynanan hazırlık maçını, Liverpool 3-0 kazanmıştı. Yine Avusturya'da oynanan hazırlık maçında, Salzburg ve Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig şampiyonluğu ile bitiren Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına da ara vermeden devam ediyor. Hazırlık maçlarına başlayan kırmızılar, kamp sürecini Avusturya'da geçiriyor. Geçtiğimiz hafta, Stuttgart ile oynanan maçı 3-0 kazanan Liverpool, şimdi de Salzburg ile bir hazırlık maçı oynayacak. Salzburg, geçen sezon Avusturya Bundesliga'da, şampiyonluğa ulaşmıştı. Salzburg, 2019-2020 sezonunda 50 puan toplayarak Avusturya liginde en yakın rakibine 12 puan fark attı. 

Salzburg 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

KARŞILAŞMADAN GALİP ÇIKMADI

Avusturya'da kampta bulunan iki takım arasında oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan İngiliz ekibi Liverpool, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleye etkili ve hızlı başlayan Salzburg, ilk yarıda bulduğu art arda gollerle 2-0 öne geçti. Salzburg'da yıldızlaşan Patson Daka, 3 ve 13. dakikalarda takımını öne geçiren golleri kaydetti. 

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Livepool, daha dengeli bir oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak gol bulmakta zorlanan İngiliz ekibi, karşılaşmanın son 20 dakikasında bulduğu goller ile skoru 2-2'ye getirdi. Liverpool'un İngiliz genç oyuncusu Rhian Brewster, 72 ve 81. dakikalarda attığı goller ile karşılaşmanın skorunu belirledi.  

Salzburg 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

HANGİ KANALDA?

İki takım arasında oynanacak hazırlık maçı, saat 17.00'de Liverpool'un internet sitesi üzerinden ücretli üyeliğe sahip olan kişilere özel olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın Liverpool'un Youtube kanalı üzerinden yayınlanması da bekleniyor. Mücadele bugün ayrıca 17.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Salzburg: Carlos, Valici, Ramalho, Onguene, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Bemede, Szoboszlai, Daka, Berisha

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijinaldum, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Mane

Onur Çelik
Spor Editörü


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